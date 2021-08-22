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Россия. Премьер-лига

​Сборная России поздравила Дзюбу с днём рождения

22 Августа 2021 • 11:30 Комментировать
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В воскресенье, 22 августа, день рождения отмечает нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Футболисту исполнилось 33 года. Дзюба получил поздравление от пресс-службы сборной России. По этому случаю была приведена статистика голов Артёма на национальную команду. Всего Дзюба забил за сборную 30 раз. 21 гол форвард забил правой ногой, 5 – левой ногой, а ещё 4 – головой. 5 из 30 голов Артём провёл с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что из-за плохой игровой формы Артём Дзюба не был вызван в сборную России на ближайший сбор. В шести стартовых матчах сезона за «Зенит» Дзюба не забил ни одного гола.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» тоже поздравляет Артёма Дзюбу с днём рождения. Желаем форварду спортивного долголетия и успехов на футбольных полях!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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