​Уткин подверг критике комментатора Неценко

Известный журналист Василий Уткин посредством своей странички в «Твиттере» подверг критике комментатора Александра Неценко. В субботу этот комментатор работал на матче пятого тура российского чемпионата между «Крыльями Советов» и «Сочи».

По словам Уткина, Неценко относится к тем комментаторам, которые в своей карьере не провели «ни единого хотя бы сносного репортажа».

«Все слова в репортаже лишние. Все мимо. Все характеристики восторженные. Свадьбы в Жулебино так вести можно», - оценил работу Неценко Уткин, который в своё время тоже работал комментатором на телевидении.

Добавим, что «Крылья Советов» обыграли «Сочи» на своём поле со счётом 1:0. Для самарцев это первая победа в сезоне.