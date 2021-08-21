Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Россия. Премьер-лига

«Крылья Советов» добыли первую победу в сезоне, в Самаре обыграв «Сочи»

21 Августа 2021 • 22:00 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Сочи
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В матче пятого тура чемпионата России сошлись «Крылья Советов» и «Сочи».

Протокол игры  
Крылья Советов 1:0 Сочи
(1:0) Сергеев Иван 33'    
Ломаев Иван Зеффан Мехди Чернов Никита Солдатенков Александр Ежов Роман   88' (Пиняев Сергей (   88') Иванисеня Дмитрий Пруцев Данил   39'   77' (Кабутов Дмитрий (   77') Горшков Юрий Глушенков Максим   62' (Сарвели Владислав (   62') Зиньковский Антон   77' (Витюгов Максим (   77') Сергеев Иван   87' (Цыпченко Дмитрий (   87')
Запасные: Фролов Евгений Онугха Герман Овсянников Богдан Смирнов Данила Божин Сергей Карпов Максим
Джанаев Сослан Юрганов Игорь Родригао Барац Матео Заика Кирилл Цаллагов Ибрагим Ангбан Викторьен Терехов Сергей Попов Ивелин   78' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (   78') Юсупов Артур Барсов Максим   70' (Жоаозиньо Рамос (   70')
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Маргасов Тимофей Маммана Эмануэль Заболотный Николай Адамов Денис
21 августа. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Вернулся «Сочи» в удобный график – матч в неделю, и теперь может считаться одним из претендентов на еврокубковые места. Единственный российский клуб, за который не было стыдно в Европе (пусть и вылетели от «Партизана» в серии пенальти) и в чемпионате России демонстрирует очень цельную игру. В последних турах футболисты Федотова обыграли «Химки» и «Урал» с общим счётом 5:0, не оставив сомнений в своём превосходстве.

Дорос до сборной России Сергей Терехов, оформивший дубль в ворота «Партизана». После четырёх туров «Сочи» шёл в тройке сильнейших. В общем, прогресс у «барсов» заметен. «Крылья» - очень симпатичная команда, играющая, но такой футбол позволил набрать первый балл только в прошлом туре. С таким багажом самарские футболисты и принимали сочинцев, отдав инициативу гостям. На жаре в 31 градус всё происходило гораздо медленнее, но заметно чаще атаковали гости.

Множество забросов Заики, рывков Попова и Терехова, борьбы за мяч в исполнении Барсова увидели зрители, но опасных моментов всё не было. На интенсивности матча сказывалась жара, а хозяев устраивал такой сценарий – неопасные атаки «Сочи» не напрягали, пусть и часто докатывали до ворот Ломаева. Оказывается, это был план. «Крылья» чуть вымотали «Сочи», усыпили бдительность и на исходе 30-й минуты отличились в первой же осмысленной атаке.

Начали наступление Иванисеня и Зеффан, далее Иван Сергеев отдал на Ежова, а сам отправился искать место в штрафной площади. Роман после серии финтов выполнил кросс как раз в направлении главного бомбардира «Крыльев», а тот точно пробил головой – 1:0. Далее «Крылья» обязаны были увеличивать превосходство. Антон Зиньковский обводящим ударом проверил реакцию Джанаева – на месте. Вот только Сослан отразил мяч на Сергеева, которому осталось лишь пробить мимо голкипера с пары метров, но Иван не сумел.

А вот вторую половину встречи с отличного момента начал «Сочи». Гроссмейстерская передача Ангбана из глубины вывела Максима Барсова на рандеву с голкипером, но тот не сумел переиграть Ломаева. Ближе к концу матча градус борьбы повысился. Выходили медики оказать помощь и Роману Ежову, и Сергею Терехову, каждый мяч приходилось выгрызать. Разбивали темп матча бесчисленные замены, паузы на водопой и появления врачей. «Крылья» стали просто оберегать минимальную победу.

И в итоге футболисты Игоря Осинькина своего добились. В пятом туре самарская команда добыла первую победу в сезоне, довольно неожиданно затормозив победную серию «Сочи», оборвавшуюся на третьем матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
окончен Крылья Советов 1:0 Сочи 2.95 3.3 2.45
22.08  16:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.45 3.35 2.95
22.08  18:00 Нижний Новгород ... Ростов
22.08  20:00 Химки ... Рубин
Все матчи
Новости
21 Августа
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин подверг критике комментатора Неценко
23:21 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Крыльев Советов» после возвращения в РПЛ - видео видео
23:14 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «У «Урала» не так много было моментов, и это заслуженная победа»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Могли много моментов ещё забить, но не удалось»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Удаление - не оправдание того, что у нас практически не было моментов полтора тайма»
22:53 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо готов возглавить «Спартак» в случае увольнения Витории
22:52 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Я поблагодарил ребят. То, что могли, мы сделали»
22:44 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на установление рекорда чемпионата России
22:43 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес: «До первого гола в ворота «Ахмата» было очень тяжело играть»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Дзюба старался сегодня, молодец» 1
22:34 · Россия. Премьер-лига
​Шварц недоволен реализацией моментов
22:32 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Можно поздравить не меня, а футболистов, что они проявили характер»
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба не забил в 6 стартовых играх сезона впервые за 4 года
22:19 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: «Отец ни на секунду не дает мне подумать о звёздной болезни»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Пошла игра качельная, там уже и мы могли выиграть, и «Зенит» мог выиграть»
Все новости
Рекомендуем
 