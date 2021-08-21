«Крылья Советов» добыли первую победу в сезоне, в Самаре обыграв «Сочи»

В матче пятого тура чемпионата России сошлись «Крылья Советов» и «Сочи».

Вернулся «Сочи» в удобный график – матч в неделю, и теперь может считаться одним из претендентов на еврокубковые места. Единственный российский клуб, за который не было стыдно в Европе (пусть и вылетели от «Партизана» в серии пенальти) и в чемпионате России демонстрирует очень цельную игру. В последних турах футболисты Федотова обыграли «Химки» и «Урал» с общим счётом 5:0, не оставив сомнений в своём превосходстве.

Дорос до сборной России Сергей Терехов, оформивший дубль в ворота «Партизана». После четырёх туров «Сочи» шёл в тройке сильнейших. В общем, прогресс у «барсов» заметен. «Крылья» - очень симпатичная команда, играющая, но такой футбол позволил набрать первый балл только в прошлом туре. С таким багажом самарские футболисты и принимали сочинцев, отдав инициативу гостям. На жаре в 31 градус всё происходило гораздо медленнее, но заметно чаще атаковали гости.

Множество забросов Заики, рывков Попова и Терехова, борьбы за мяч в исполнении Барсова увидели зрители, но опасных моментов всё не было. На интенсивности матча сказывалась жара, а хозяев устраивал такой сценарий – неопасные атаки «Сочи» не напрягали, пусть и часто докатывали до ворот Ломаева. Оказывается, это был план. «Крылья» чуть вымотали «Сочи», усыпили бдительность и на исходе 30-й минуты отличились в первой же осмысленной атаке.

Начали наступление Иванисеня и Зеффан, далее Иван Сергеев отдал на Ежова, а сам отправился искать место в штрафной площади. Роман после серии финтов выполнил кросс как раз в направлении главного бомбардира «Крыльев», а тот точно пробил головой – 1:0. Далее «Крылья» обязаны были увеличивать превосходство. Антон Зиньковский обводящим ударом проверил реакцию Джанаева – на месте. Вот только Сослан отразил мяч на Сергеева, которому осталось лишь пробить мимо голкипера с пары метров, но Иван не сумел.

А вот вторую половину встречи с отличного момента начал «Сочи». Гроссмейстерская передача Ангбана из глубины вывела Максима Барсова на рандеву с голкипером, но тот не сумел переиграть Ломаева. Ближе к концу матча градус борьбы повысился. Выходили медики оказать помощь и Роману Ежову, и Сергею Терехову, каждый мяч приходилось выгрызать. Разбивали темп матча бесчисленные замены, паузы на водопой и появления врачей. «Крылья» стали просто оберегать минимальную победу.

И в итоге футболисты Игоря Осинькина своего добились. В пятом туре самарская команда добыла первую победу в сезоне, довольно неожиданно затормозив победную серию «Сочи», оборвавшуюся на третьем матче.