Форварда «Зенита» Сердара Азмуна слухи продолжают связывать с разными клубами. Aspor сообщает на своих страницах об интересе к иранцу со стороны «Фенербахче». «Канарейки» из Стамбула не прочь усилить атакующую линию Азмуном, однако клуб столкнётся с серьёзной конкуренцией.

Сам Азмун в своё время говорил о желании попробовать свои силы в более статусном чемпионате. Переезд из российской Премьер-лиги в турецкую Суперлигу вряд ли можно считать шагом на повышение.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Сердара Азмуна в 25 миллионов евро.