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Россия. Премьер-лига

«Спартак» поставил крест на чемпионстве

21 Августа 2021 • 19:51 Комментировать (4)
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Сколько же надежд болельщики «Спартака» возлагали на сезон столетия клуба. Но, кажется, уже после пяти туров можно сказать очевидную вещь – рассчитывать на чемпионство «красно-белые» не смогут.

После пяти туров «Спартак» набрал всего семь очков – это показатель уровня середняка РПЛ, но уж никак не претендента на первое место. И винить в этом «Спартак» может только себя. Причин стартовой неудачи масса, но все они кроются внутри самого «красно-белого» клуба.

КОНФЛИКТ ЗАРЕМЫ И ПОПОВА

«Спартак» удивительным образом умеет разрушать себя изнутри. Стоит команде только-только выйти на приемлемый уровень, как начинаются какие-то нездоровые тектонические движения, разрывающие целостность клуба. В новом сезоне – это, конечно же, супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, которая хоть и удалила свой телеграм-канал, но уже навела столько шороха, что хватит до 30-го тура как минимум.

Салихова на всю свою 50-тысячную аудиторию выкладывала переписки Дмитрия Попова и других первых лиц «Спартака», пытаясь показать, какая она молодец, и какие «не молодцы» все остальные.

Не выдержав этого, Попов ушёл в отставку, а затем начал выдавать одну «ответку» за другой во всё том же телеграме. И в этой войне экс-спортдир оказался куда сильнее. Зарема пыталась отшучиваться, но поняла, что со своим выбором тренера по знаку зодиака зашла слишком далеко.

Такой раздрай не мог не перенестись на игроков, которые прекрасно чувствуют ситуацию вокруг и внутри клуба.

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ВИТОРИЯ НЕ ПОНЯЛ КУДА ПРИШЁЛ

Критиковать нового главного тренера «Спартака» пока всё-таки рано. Тем не менее, за пять стартовых туров Витория так и не показал ничего такого, в чём он превосходит не то что Доменико Тедеско, а хотя бы Олега Кононова.

Поработав в Саудовской Аравии, Витория, видимо, думал, что и в России его ждут игроки уровня ниже среднего, отсутствие давления руководства и солидный гонорар. Пока что из этого списка есть только последний пункт.

Витория был хорош лишь на турнире «Матч Премьер», в официальных матчах «Спартак» просто ужасен. Причем это касается не только крутых соперников вроде «Бенфики», но и вполне себе посредственного «Арсенала». Руй имеет 1,5 схемы, которые выстреливают раз в пять матчей. А меняться, кажется, он не собирается.

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ЧТО ДАЛЬШЕ?

А вот этот вопрос сейчас волнует подавляющее число болельщиков «Спартака». И вряд ли хоть кто-то сможет дать на него вразумительный ответ. «Спартак» настолько непредсказуемая команда, что она с лёгкостью может как вернуться в чемпионскую гонку, так и оказаться далеко позади еврокубковой зоны.

Сами видите, насколько много проблем у «красно-белых», и решить их в одночасье очевидно невозможно. Витория всё ещё кажется временщиком, который вряд ли сможет исправить ситуацию. Половина футболистов явно не соответствуют уровню «Спартака». В такой ситуации болельщикам остаётся лишь набраться терпения и верить, что эта чёрная полоса продлится не так долго.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Зарема Салихова
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
21 Августа 2021 в 21:06
У "Спартака" кроме Жиго НИКТО не может дать ТОЧНЫЙ вертикальный пас вперёд(( Нужен новый Алекс или новый Фернандо. Без классного диспетчера нет и не будет быстрых проникающих атак. Также на флангах - в отсутствии Мозеса и Промеса - НЕТ футболистов, которые могут обыграть один в один соперника и сделать обостряющую передачу под завершающий удар. Во время атак за счёт технического брака и отсутствия наигранных комбинаций мяч "ходит" у спартаковцев медленно и потому защитники соперников всё легко "читают"((
CELTIC FROST
21 Августа 2021 в 20:51
кроЯтся" ? да ладно. ребят. здесь буква Ю)
Bowman
21 Августа 2021 в 20:02
Да нормально все не сцыте! Щас Зарема найдет спеца и с буквами правильными и с гороскопом, а главное с правильной фазой луны при рождении, чтобы наверняка.))) Осталось дело за малым, побыстрее Федуну уволить тренера.
Spirit
21 Августа 2021 в 19:58
Спартак поставил крест на чемпионстве, когда Пердун Зарему к Спартаку подпустил.
При Пердуне Спартак больше не станет чемпионом. Ну если звезды только опять сойдутся, как с Каррерой. Но потом придет жуликоватый татарин и все изгадит!
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окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
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