«Спартак» поставил крест на чемпионстве

Сколько же надежд болельщики «Спартака» возлагали на сезон столетия клуба. Но, кажется, уже после пяти туров можно сказать очевидную вещь – рассчитывать на чемпионство «красно-белые» не смогут.

После пяти туров «Спартак» набрал всего семь очков – это показатель уровня середняка РПЛ, но уж никак не претендента на первое место. И винить в этом «Спартак» может только себя. Причин стартовой неудачи масса, но все они кроются внутри самого «красно-белого» клуба.

КОНФЛИКТ ЗАРЕМЫ И ПОПОВА

«Спартак» удивительным образом умеет разрушать себя изнутри. Стоит команде только-только выйти на приемлемый уровень, как начинаются какие-то нездоровые тектонические движения, разрывающие целостность клуба. В новом сезоне – это, конечно же, супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, которая хоть и удалила свой телеграм-канал, но уже навела столько шороха, что хватит до 30-го тура как минимум.

Салихова на всю свою 50-тысячную аудиторию выкладывала переписки Дмитрия Попова и других первых лиц «Спартака», пытаясь показать, какая она молодец, и какие «не молодцы» все остальные.

Не выдержав этого, Попов ушёл в отставку, а затем начал выдавать одну «ответку» за другой во всё том же телеграме. И в этой войне экс-спортдир оказался куда сильнее. Зарема пыталась отшучиваться, но поняла, что со своим выбором тренера по знаку зодиака зашла слишком далеко.

Такой раздрай не мог не перенестись на игроков, которые прекрасно чувствуют ситуацию вокруг и внутри клуба.

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ВИТОРИЯ НЕ ПОНЯЛ КУДА ПРИШЁЛ

Критиковать нового главного тренера «Спартака» пока всё-таки рано. Тем не менее, за пять стартовых туров Витория так и не показал ничего такого, в чём он превосходит не то что Доменико Тедеско, а хотя бы Олега Кононова.

Поработав в Саудовской Аравии, Витория, видимо, думал, что и в России его ждут игроки уровня ниже среднего, отсутствие давления руководства и солидный гонорар. Пока что из этого списка есть только последний пункт.

Витория был хорош лишь на турнире «Матч Премьер», в официальных матчах «Спартак» просто ужасен. Причем это касается не только крутых соперников вроде «Бенфики», но и вполне себе посредственного «Арсенала». Руй имеет 1,5 схемы, которые выстреливают раз в пять матчей. А меняться, кажется, он не собирается.

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ЧТО ДАЛЬШЕ?

А вот этот вопрос сейчас волнует подавляющее число болельщиков «Спартака». И вряд ли хоть кто-то сможет дать на него вразумительный ответ. «Спартак» настолько непредсказуемая команда, что она с лёгкостью может как вернуться в чемпионскую гонку, так и оказаться далеко позади еврокубковой зоны.

Сами видите, насколько много проблем у «красно-белых», и решить их в одночасье очевидно невозможно. Витория всё ещё кажется временщиком, который вряд ли сможет исправить ситуацию. Половина футболистов явно не соответствуют уровню «Спартака». В такой ситуации болельщикам остаётся лишь набраться терпения и верить, что эта чёрная полоса продлится не так долго.