​Селюк назвал Геркуса «вором»

Дмитрий Селюк в интервью sport24 не только выступил за отмену лимита на легионеров в России, но и атаковал Илью Геркуса, который в своё время был президентом «Локомотива».

«Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы», - высказался Селюк по поводу деятельности Геркуса.

Известный агент предложил экс-президенту «Локомотива» обратиться в суд, если он не согласен с этим аргументом.

«Я в отличие от «Локомотива» легко докажу, что он [Геркус] вор», - решительно заявил Селюк.

Стоит добавить, что в последние недели в российском футбольном обществе обсуждается возможность полной отмены лимита на легионеров.