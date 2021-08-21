Четыре клуба получили предупреждение от РПЛ о плохом состоянии газона на домашних стадионах

РПЛ опубликовала заявление, в котором предупредила «Рубин», «Сочи», «Ахмат» и «Ростов» о плохой подготовке газона на домашних аренах. Если «Ахмат» и «Сочи» просто были проинформированы о наличии проблемы как таковой, то вот действия сертификатов «Рубина» и «Ростова» были вовсе приостановлены.

Руководство лиги отметило, что клубы в экстренном порядке должны привести состояние газона в порядок, так как Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей осталась недовольна качеством покрытия на стадионах. Для вынесения наказания также были задействованы эксперты.

Теперь, «Рубину» и «Ростову» нужно исправить ситуацию до того, как будет проводиться инспекционный контроль (за 10 дней до даты проведения матчей), чтобы снова получить разрешение проводить поединки РПЛ.