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Россия. Премьер-лига

Селюк: «Сторонников ужесточения лимита нужно проверить на детекторе лжи»

21 Августа 2021 • 14:16 Комментировать (4)
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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. В интервью Sport24 он заявил, что полностью поддерживает отмену лимита на легионеров.

Селюк убежден, что после отмены ограничения российские клубы смогут более качественно усилиться и будут показывать успешные результаты в Европе. В пример Дмитрий привел донецкий «Шахтёр», который за счет бразильцев неоднократно демонстрировал хорошие показатели в еврокубках.

Также агент призвал проверить на детекторе лжи людей, выступающих за ужесточение лимита на иностранцев. Селюк предполагает, что они могут быть замешаны в денежных махинациях.

Сейчас лимит в РПЛ действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
21 Августа 2021 в 15:29
усех к мине на хазяйства...))) щас как рас сама тяжола пара...уражай сабирать...))) энта будить самай лушчий дитектар...)))
Витаминович Алексей
21 Августа 2021 в 15:14
Кто-нибудь, объясните Селюку, зачем нужен лимит! А то он про соревнования сборных, похоже, вообще не слышал
Zenituwka
21 Августа 2021 в 15:22
Лимит идёт во вред сборной.
Superzina
21 Августа 2021 в 14:47
Селюк ловко мухлюет .
А. Главная проблема - это отсутствие Системы подготовки на дет.юн. уровне .
У Зенита Академия несмотря на огромный бюджет не входит даже в первую европейскую сотню ,
а у Шахтера №5 в Европе .
Высокий уровень собственных воспитанников И возможность их продажи в Европе (более 50-ти чел , а мы радуемся переходу единственного Крапухина в Ригу)
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ высокий уровень покупаемых легионеров .
Б. Чемпионат Украины - это чемпионат двух команд , в котором просто нет никакой напряженности , т.к. уже третья команда ПЛ Украины в РПЛ играла бы в зоне стыковых игр , И у Шахтера
просто идет подготовка к играм в ЕК .
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