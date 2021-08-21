Селюк: «Сторонников ужесточения лимита нужно проверить на детекторе лжи»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. В интервью Sport24 он заявил, что полностью поддерживает отмену лимита на легионеров.

Селюк убежден, что после отмены ограничения российские клубы смогут более качественно усилиться и будут показывать успешные результаты в Европе. В пример Дмитрий привел донецкий «Шахтёр», который за счет бразильцев неоднократно демонстрировал хорошие показатели в еврокубках.

Также агент призвал проверить на детекторе лжи людей, выступающих за ужесточение лимита на иностранцев. Селюк предполагает, что они могут быть замешаны в денежных махинациях.

Сейчас лимит в РПЛ действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.