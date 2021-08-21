Селюк: «Сторонников ужесточения лимита нужно проверить на детекторе лжи»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможных реформах в российском футболе. В интервью Sport24 он заявил, что полностью поддерживает отмену лимита на легионеров.
Селюк убежден, что после отмены ограничения российские клубы смогут более качественно усилиться и будут показывать успешные результаты в Европе. В пример Дмитрий привел донецкий «Шахтёр», который за счет бразильцев неоднократно демонстрировал хорошие показатели в еврокубках.
Также агент призвал проверить на детекторе лжи людей, выступающих за ужесточение лимита на иностранцев. Селюк предполагает, что они могут быть замешаны в денежных махинациях.
Сейчас лимит в РПЛ действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.
А. Главная проблема - это отсутствие Системы подготовки на дет.юн. уровне .
У Зенита Академия несмотря на огромный бюджет не входит даже в первую европейскую сотню ,
а у Шахтера №5 в Европе .
Высокий уровень собственных воспитанников И возможность их продажи в Европе (более 50-ти чел , а мы радуемся переходу единственного Крапухина в Ригу)
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ высокий уровень покупаемых легионеров .
Б. Чемпионат Украины - это чемпионат двух команд , в котором просто нет никакой напряженности , т.к. уже третья команда ПЛ Украины в РПЛ играла бы в зоне стыковых игр , И у Шахтера
просто идет подготовка к играм в ЕК .