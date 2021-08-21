Спортивный директор «Генка» Димитри де Конде отреагировал на информацию об интересе московского «Спартака» к защитнику команды Даниэлю Муньосу.

«Переход Муньоса в «Спартак»? Это невозможно. Даниэль провел только один сезон в нашей команде, мы точно не будем рассматривать никаких предложений по нему этим летом», - прокомментировал ситуацию корреспонденту «Евро-Футбол.ру» представитель бельгийского клуба.

Колумбийский защитник играет в составе «Генка» с лета 2020 года. В футболке бельгийского коллектива Муньос провел 49 матчей, забил два гола и семь раз ассистировал одноклубникам. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.