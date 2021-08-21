Защитник «Краснодара» вызван в сборную Сербии

Защитник Урош Спаич, выступающий в чемпионате России за футбольный клуб «Краснодар», получил вызов в сборную Сербии на ближайшие поединки отборочной стадии чемпионата мира-2022.

В сентябре национальной команде предстоят матчи против сборных Люксембурга и Ирландии. Обе встречи пройдут в первой декаде следующего месяца.

После трех сыгранных туров сборная Сербии набрала семь баллов и занимает вторую строчку в группе А.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в одном поединке, отметившись забитым мячом. За сборную Сербии Урош сыграл 17 матчей.