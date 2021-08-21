Защитник «Динамо» вызван в сборную Парагвая

Новичок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна вызван в сборную Парагвая для подготовки к поединкам отборочного раунда чемпионата мира-2022. Об этом сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Стоит отметить, что парагвайской команде в ближайшее время предстоят три встречи - с Эквадором, Колумбией и Венесуэлой.

29-летний Бальбуэна присоединился к «Динамо» этим летом, перебравшись из лондонского «Вест Хэма». Игрок подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги защитник провел четыре матча и получил желтую карточку.