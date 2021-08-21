«Урал» скрывает вспышку коронавируса в команде

Сегодня, 21 августа, в 18:00 должен начаться матч между «Уралом» и московским «Динамо» в рамках российской Премьер-лиги. Согласно некоторым слухам, поединок мог быть под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в составе хозяев поля.

Вчера эту информацию опроверг президент «Урала» Григорий Иванов. Но, телеграм-канал «Ложа прессы» ставит под сомнения данные высказывания, ссылаясь на инсайды от различных журналистов, подтверждающие наличие зараженных в екатеринбургском коллективе.

Также на случившееся пока никак не отреагировала РПЛ. Напомним, что вчера агент футболиста «Урала» Луки Гагнидзе констатировал положительный тест на Covid-19 у его клиента.