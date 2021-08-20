Агент Лемоса назвал интерес «Спартака» «лишь слухом»

Агент защитника турецкого «Фенербахче» Маурисио Лемоса Федерико Пасторелло прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

Пасторелло назвал новость о заинтересованности к футболисту со стороны «Спартака» «лишь слухом», и сообщил, что с ним на связь никто не выходил, в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что на усиление позиции центрального оборонца в «Спартаке» клуб рассматривает целый список футболистов турецких грандов, в числе которых «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче».

Также известно, что француз Самуэль Жиго может сменить клуб по семейным обстоятельствам.