Депутат Госдумы Валуев: «Полная отмена лимита убьёт российскую сборную»

Николай Валуев, являющийся одним из депутатов Государственной думы России, прокомментировал потенциальную отмену лимита на иностранных футболистов в заявках клубов высшего дивизиона российского футбола.

По мнению Валуева, низкий уровень выступлений национальной команды является проблемой системы отечественного футбола, и никак не касается лимита на легионеров. Валуев отметил, что отмена ограничения на количество иностранцев в заявках команд может сильно ударить по сборной России:

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную — допускать этого нельзя», - сказал депутат в интервью Sport24.

В ближайшее время клубы РПЛ соберутся для обсуждения возможности изменения формата лимита на иностранцев в элите футбола России.