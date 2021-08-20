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Россия. Премьер-лига

Депутат Госдумы Валуев: «Полная отмена лимита убьёт российскую сборную»

20 Августа 2021 • 21:42 Комментировать (3)
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Николай Валуев, являющийся одним из депутатов Государственной думы России, прокомментировал потенциальную отмену лимита на иностранных футболистов в заявках клубов высшего дивизиона российского футбола.

По мнению Валуева, низкий уровень выступлений национальной команды является проблемой системы отечественного футбола, и никак не касается лимита на легионеров. Валуев отметил, что отмена ограничения на количество иностранцев в заявках команд может сильно ударить по сборной России:

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную — допускать этого нельзя», - сказал депутат в интервью Sport24.

В ближайшее время клубы РПЛ соберутся для обсуждения возможности изменения формата лимита на иностранцев в элите футбола России.

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
20 Августа 2021 в 22:02
Какую там сборную, этот российский футбол смотреть нельзя вообще... Зачем эти Зениты, если мы ничего в евро-кубках не выигрываем?!
779
20 Августа 2021 в 22:00
Преувеличивает. Вон даже триста подобных Валуеву никак не могут убить страну, а тут какой то смешной лимит в футболе.
Cruyff
20 Августа 2021 в 21:51
не лезьте не в своё дело господин депутат
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