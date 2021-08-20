Кварацхелия стал ещё ближе к «Тоттенхэму»

Грузинский полузащитник становится с каждым днём всё ближе к новому клубу. Таковым может стать лондонский «Тоттенхэм».

По данным грузинского журналиста Дмитрия Шариквадзе, переговоры «Тоттенхэма» и «Рубина» стремительно продвигаются, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может заплатить за Кварацхелию двадцать миллионов евро. Также стало известно об исключении футболиста из заявки казанского «Рубина» на сезон РПЛ по причине полученного им повреждения. В текущей кампании российского первенства грузин провёл 4 поединка, отметившись одним взятием ворот соперников.