Нападающий «Генгама» может оказаться в ЦСКА

Нападающий французского «Генгама» Маттиас Фатон заинтересовал в своих услугах московский ЦСКА. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Russian Football News.

По данным источника, хоть москвичи и заинтересованы в форварде, предложений пока они не делали. Примечателен тот факт, что родиной игрока является Никарагуа

Напомним, «Генгам» в прошлом сезоне выступал во французской Лиге 2. За 27 поединков в составе команды Фатон отметился тремя мячами, не отдав ни одной голевой передачи. «Генгам» в сезоне 2020/21 занял за собой девятую строку в турнирной таблице, что никак не давало коллективу права даже претендовать на повышение в классе.