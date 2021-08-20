В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Артём Дзюба и Самуэль Жиго могут уйти из «Зенита» и «Спартака», и по какой причине в «ПСЖ» начали жалеть о подписании Серхио Рамоса. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба уйдёт из «Зенита»

Новый сезон начался для Артёма Дзюбы неважно. Нападающий выпал из основного состава «Зенита» и не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи. Поговаривают, что проблемы Дзюбы не ограничиваются неудовлетворительной игровой формой и отсутствием забитых мячей. Слухи говорят об имеющемся конфликте между Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. На фоне проблем в отношениях с тренером Артём может уйти из питерского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Не так давно сообщалось, что арендовать Дзюбу может «Рубин» Леонида Слуцкого.

Мбаппе принял решение по своему будущему

Слухов по поводу будущего Килиана Мбаппе по-прежнему много. На прошлой неделе появлялась информация о том, что «Реал» попробует подписать талантливого форварда ещё в рамках летнего трансферного окна. Теперь же слухи говорят о том, что Мбаппе остаётся в «ПСЖ» на этот сезон. Якобы о таком решении футболист рассказал своим самым близким одноклубникам. При этом продлевать контракт с грандом Лиги 1 Килиан по-прежнему не намерен. Нападающий может перейти в «Реал» через год в статусе свободного агента.

Жиго уйдёт из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в недавнем разговоре с журналистами рассказал о желании Самуэля Жиго отправиться в Европу из-за семейных обстоятельств. Если верить слухам, Жиго может покинуть «Спартак» уже в самое ближайшее время. Серьёзный интерес к французскому защитнику «красно-белых» проявляет «Торино». Этим трансфером Жиго может убить двух зайцев - футболист окажется в более статусном чемпионате и сможет чаще видеть сына, чего он так желает.

Холанна можно выкупить уже зимой

Эрлинг Холанн находится в списке самых желанных нападающих для топовых клубов. Уже многое было сказано по поводу пункта в контакте норвежца, согласно которому его можно будет выкупить за приемлемые для большинства грандов 75 миллионов евро. Считалось, что этот пункт начнёт работать следующим летом, но в Испании на днях сообщили другую информацию. Если ей верить, то указанную опцию в трудовом соглашении игрока можно реализовать уже зимой. Вопрос в том, захочет ли Холанн срываться куда-то из «Боруссии» посреди сезона.

В «ПСЖ» жалеют о подписании Рамоса

После шестнадцати лет выступлений за «Реал» Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ». Испанец ещё не дебютировал в Лиге 1, а им уже недовольны во французском клубе. По крайней мере, об этом говорят слухи. На неделе сообщалось, что Рамос ведёт себя слишком высокомерно по отношению к одноклубникам и сотрудникам. Поговаривают, что тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может пересмотреть перспективы Рамоса, если он не пересмотрит своё поведение.