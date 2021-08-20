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Россия. Премьер-лига

​Дзюба уйдёт из «Зенита», Жиго - из «Спартака», а «ПСЖ» пожалел о покупке Рамоса – в главных слухах недели рубрика

20 Августа 2021 • 17:27 Комментировать
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В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Артём Дзюба и Самуэль Жиго могут уйти из «Зенита» и «Спартака», и по какой причине в «ПСЖ» начали жалеть о подписании Серхио Рамоса. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба уйдёт из «Зенита»

Новый сезон начался для Артёма Дзюбы неважно. Нападающий выпал из основного состава «Зенита» и не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи. Поговаривают, что проблемы Дзюбы не ограничиваются неудовлетворительной игровой формой и отсутствием забитых мячей. Слухи говорят об имеющемся конфликте между Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. На фоне проблем в отношениях с тренером Артём может уйти из питерского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Не так давно сообщалось, что арендовать Дзюбу может «Рубин» Леонида Слуцкого.

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Мбаппе принял решение по своему будущему

Слухов по поводу будущего Килиана Мбаппе по-прежнему много. На прошлой неделе появлялась информация о том, что «Реал» попробует подписать талантливого форварда ещё в рамках летнего трансферного окна. Теперь же слухи говорят о том, что Мбаппе остаётся в «ПСЖ» на этот сезон. Якобы о таком решении футболист рассказал своим самым близким одноклубникам. При этом продлевать контракт с грандом Лиги 1 Килиан по-прежнему не намерен. Нападающий может перейти в «Реал» через год в статусе свободного агента.

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Жиго уйдёт из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в недавнем разговоре с журналистами рассказал о желании Самуэля Жиго отправиться в Европу из-за семейных обстоятельств. Если верить слухам, Жиго может покинуть «Спартак» уже в самое ближайшее время. Серьёзный интерес к французскому защитнику «красно-белых» проявляет «Торино». Этим трансфером Жиго может убить двух зайцев - футболист окажется в более статусном чемпионате и сможет чаще видеть сына, чего он так желает.

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Холанна можно выкупить уже зимой

Эрлинг Холанн находится в списке самых желанных нападающих для топовых клубов. Уже многое было сказано по поводу пункта в контакте норвежца, согласно которому его можно будет выкупить за приемлемые для большинства грандов 75 миллионов евро. Считалось, что этот пункт начнёт работать следующим летом, но в Испании на днях сообщили другую информацию. Если ей верить, то указанную опцию в трудовом соглашении игрока можно реализовать уже зимой. Вопрос в том, захочет ли Холанн срываться куда-то из «Боруссии» посреди сезона.

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В «ПСЖ» жалеют о подписании Рамоса

После шестнадцати лет выступлений за «Реал» Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ». Испанец ещё не дебютировал в Лиге 1, а им уже недовольны во французском клубе. По крайней мере, об этом говорят слухи. На неделе сообщалось, что Рамос ведёт себя слишком высокомерно по отношению к одноклубникам и сотрудникам. Поговаривают, что тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может пересмотреть перспективы Рамоса, если он не пересмотрит своё поведение.

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