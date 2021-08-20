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Россия. Премьер-лига

Малафеев: «Лимит ничего не дает российскому футболу»

20 Августа 2021 • 16:50 Комментировать
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу лимита в чемпионате России, и добавил, что российскому футболу сейчас нужны реформы.

Он заявил, что лимит ничего не дал российскому футболу. Малафеев отметил, что сейчас для российских футболистов созданы очень комфортные условия, однако сборная России при этом больших успехов не показала.

Экс-вратарь «Зенита» предположил, что отмена лимита позволит многим клубам подписать сильных футболистов, благодаря чему могут улучшиться результаты в Европе, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за «Зенит». Также на его счету 29 матчей в составе сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев лимит на легионеров
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