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Россия. Премьер-лига

​Роберт Бауэр сообщил о готовности перейти в «Спартак»

20 Августа 2021 • 16:29 Комментировать
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В интервью для transfermarkt находящийся без клуба Роберт Бауэр заявил, что до него доходили слухи об интересе со стороны «Спартака». Москвичи, как известно, ищут правого защитника, причём уже достаточно давно. 

«Спартак» - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», - поделился своими мыслями Бауэр.

Роберту Бауэру 26 лет. В статусе свободного агента он оказался после двух сезонов выступлений в тульском «Арсенале». До переезда в Россию Бауэр поиграл в нескольких клубах в родной Германии. В первой Бундеслиге Роберт провёл 89 игр.


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Спартак Москва роберт бауэр Трансферы футбола - лето 2021
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