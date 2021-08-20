​Роберт Бауэр сообщил о готовности перейти в «Спартак»

В интервью для transfermarkt находящийся без клуба Роберт Бауэр заявил, что до него доходили слухи об интересе со стороны «Спартака». Москвичи, как известно, ищут правого защитника, причём уже достаточно давно.

«Спартак» - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», - поделился своими мыслями Бауэр.

Роберту Бауэру 26 лет. В статусе свободного агента он оказался после двух сезонов выступлений в тульском «Арсенале». До переезда в Россию Бауэр поиграл в нескольких клубах в родной Германии. В первой Бундеслиге Роберт провёл 89 игр.