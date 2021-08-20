Раскрыты ещё два варианта по лимиту на легионеров в России

Тема лимита на легионеров из года в год остаётся горячо обсуждаемой в российском футбольном обществе. Не так давно появилась информация о том, что в рамках масштабной реформы лимит в Премьер-лиге может быть отменён полностью. При этом возможно установление неких ограничений, чтобы не допустить массового приезда в Россию иностранных игроков низкой квалификации.

Между тем, «Рейтингу Букмекеров» стало известно о ещё двух вариантах по лимиту, которые будут обсуждать клубы. Первый вариант – схема «7+4». Речь о пребывании на футбольном поле в одно время не более четырёх легионеров. При этом каждый клуб может заявить любое количество иностранцев, при которых возможна реализация этой схемы.

Второй вариант - схема «15+10». Речь о сохранении заявочного лимита, но увеличении при этом количества легионеров в заявке на сезон с 8 до 10.