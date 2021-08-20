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Россия. Премьер-лига

«Зенит» предлагал Лунёву вернуться, но голкипер отказался

20 Августа 2021 • 13:15 Комментировать (1)
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Петербургский «Зенит» предпринимал попытку вернуть голкипера Андрея Лунёва, перешедшего на правах свободного агента в леверкузенский «Байер». Об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, «сине-бело-голубые» предложили вратарю вернуться на правах аренды, но Лунёв ответил отказом.

За петербургский коллектив Андрей выступал с 2017 года. Его контракт истек в конце июня.

29-летний россиянин стал игроком «фармацевтов» 10 июля. Андрей подписал с немецким клубом двухлетнее трудовое соглашение. 

Лунёв стал одним из голкиперов, вызванных в сборную России для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.

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Зенит Андрей Лунёв Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Spirit
20 Августа 2021 в 14:26
Мудрый отказ!
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