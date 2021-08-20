Известны детали трансфера француза Бека-Бека в «Локомотив»

Московский «Локомотив» очень близок к подписанию контракта с французским хавбеком Алексисом Бека-Бека. Полузащитник «Кана» в ближайшие дни прибудет в столицу России, чтобы заключить трудовой договор с «железнодорожниками».

Согласно сведениям журналистов «Спорт-экспресса», трансфер 20-летнего исполнителя обойдется «Локомотиву» в семь миллионов евро. Также в сделку будут включены различные бонусные выплаты.

Контракт Бека-Бека будет рассчитан на пять лет. В московском клубе Алексис будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 27 матчах за «Кан», записав на свой счет один результативный удар.