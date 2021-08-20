Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 128 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Известны детали трансфера француза Бека-Бека в «Локомотив»

20 Августа 2021 • 12:24 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Московский «Локомотив» очень близок к подписанию контракта с французским хавбеком Алексисом Бека-Бека. Полузащитник «Кана» в ближайшие дни прибудет в столицу России, чтобы заключить трудовой договор с «железнодорожниками».

Согласно сведениям журналистов «Спорт-экспресса», трансфер 20-летнего исполнителя обойдется «Локомотиву» в семь миллионов евро. Также в сделку будут включены различные бонусные выплаты.

Контракт Бека-Бека будет рассчитан на пять лет. В московском клубе Алексис будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 27 матчах за «Кан», записав на свой счет один результативный удар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Алексис Бека-Бека
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Августа
13:03 · Россия. Премьер-лига
На матч «Урал» - «Динамо» пустят не более 500 зрителей
12:44 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» продолжит карьеру в Польше
12:24 · Россия. Премьер-лига
Известны детали трансфера француза Бека-Бека в «Локомотив»
12:13 · Россия. ФНЛ
Сын Тихонова стал футболистом «СКА-Хабаровска» официально
12:12 · Россия. Премьер-лига
Жиго может покинуть «Спартак», но остаться в России – у него есть конкретное предложение от клуба РПЛ слухи
11:49 · Россия. Премьер-лига
Сборная России - Жиркову: «Желаем вечной молодости!»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Селихов приступил к работе с мячом
10:32 · Россия. Премьер-лига
Бека Бека на выходных прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Жиркову исполнилось 38 лет
09:46 · ФНЛ-2. Группа 1
Хабиб Нурмагомедов может подписать контракт с клубом из ФНЛ-2
09:29 · Россия. Премьер-лига
Газзаев рассказал, как ЦСКА должен поступить с Влашичем 1
09:22 · Россия. Премьер-лига
Бохинен: Непопадание в еврокубки – не то, чего я хотел достичь в ЦСКА
08:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: Между «Спартаком» и «Бенфикой» огромная разница в классе 5
19 Августа
23:44 · Россия. Премьер-лига
Санчо готов впервые выйти в стартовом составе за «Манчестер Юнайтед»
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет выручить с продажи Жиго не менее 5 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем
 