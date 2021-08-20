Сборная России - Жиркову: «Желаем вечной молодости!»

Сегодня, 20 августа, защитнику Юрию Жиркову исполнилось 38 лет. Пресс-служба национальной сборной России поздравила футболиста с праздником.

«Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости, побед в жизни и на поле!», - гласит сообщение национальной команды в инстаграм-аккаунте.

Этим летом у опытного защитника истек срок действия контракта с петербургским «Зенитом». В настоящий момент ветеран пребывает в статусе свободного агента. Интерес к Жиркову проявляет столичный ЦСКА. «Армейцы» могут предложить защитнику однолетний трудовой договор.

За сборную России Юрий сыграл 104 матча и отметился двумя голами.