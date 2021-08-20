Жиркову исполнилось 38 лет

Российский защитник Юрий Жирков, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, празднует день рождения. Сегодня, 20 августа, футболисту исполнилось 38 лет.

На протяжении последних пяти лет опытный игрок защищал цвета петербургского «Зенита». По окончании сезона-2020/2021 у Жиркова истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». В настоящий момент игрок подыскивает себе новую команду.

Накануне появилась информация об интересе к Юрию со стороны ЦСКА. «Армейцы» готовы предложить ветерану однолетнее соглашение.

Жирков уже выступал за столичный клуб. Защитник играл в футболке «армейцев» с 2004 по 2009 год.