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Россия. Премьер-лига

Газзаев рассказал, как ЦСКА должен поступить с Влашичем

20 Августа 2021 • 09:29 Комментировать (1)
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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации хорватского полузащитника Николы Влашича в «армейском» клубе.

«ЦСКА прав на 100%. Влашичу надо выполнять контракт, а не строить из себя обиженного. ЦСКА надо действовать жестче. Есть действенные инструменты - штрафные санкции», - передает слова Газзаева «Спорт-экспресс».

В текущее трансферное окно ходят слухи о возможном уходе Влашича из ЦСКА. Заинтересованность в услугах хорвата проявляет «Милан». «Россонери» несколько раз вступали в переговоры с «армейцами», однако так и не смогли договориться об условиях перехода игрока. Сам Влашич хочет сменить команду, а потому недоволен таким развитием событий.

В текущем розыгрыше РПЛ 23-летний хавбек провел три встречи и отметился голевой передачей. Никола связан с ЦСКА контрактными обязательствами до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Никола Влашич
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Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:58
Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации хорватского полузащитника Николы Влашича в «армейском» клубе.

«ЦСКА прав на 100%. Влашичу надо выполнять контракт, а не строить из себя обиженного. ЦСКА надо действовать жестче. Есть действенные инструменты - штрафные санкции», - передает слова Газзаева : В думе против депутатов надо применять штрафные и жесткие санкции за то что они балду гоняют.
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