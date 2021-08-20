Газзаев рассказал, как ЦСКА должен поступить с Влашичем

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации хорватского полузащитника Николы Влашича в «армейском» клубе.

«ЦСКА прав на 100%. Влашичу надо выполнять контракт, а не строить из себя обиженного. ЦСКА надо действовать жестче. Есть действенные инструменты - штрафные санкции», - передает слова Газзаева «Спорт-экспресс».

В текущее трансферное окно ходят слухи о возможном уходе Влашича из ЦСКА. Заинтересованность в услугах хорвата проявляет «Милан». «Россонери» несколько раз вступали в переговоры с «армейцами», однако так и не смогли договориться об условиях перехода игрока. Сам Влашич хочет сменить команду, а потому недоволен таким развитием событий.

В текущем розыгрыше РПЛ 23-летний хавбек провел три встречи и отметился голевой передачей. Никола связан с ЦСКА контрактными обязательствами до середины 2024 года.