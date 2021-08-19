Санчо готов впервые выйти в стартовом составе за «Манчестер Юнайтед»

Английский полузащитник Джедон Санчо, перешедший этим летом из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», готов впервые появиться в стартовом составе своей новой команды в матче против «Саутгемптона». Об этом сообщил журналист Manchester Evening News Самуэль Люкхёрст.

Напомним, в первом туре английского чемпионата Санчо провел на поле всего 15 минут в поединке против «Лидса» Марсело Бьелсы (5:1). Результативными действиями игрок не отмечался.

Команда Уле Гуннара Сульшера сыграет с «Саутгемптоном» на выезде в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по времени Москвы.