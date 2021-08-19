«Спартак» хочет выручить с продажи Жиго не менее 5 миллионов евро

Стала известна сумма, которую московский «Спартак» намерен выручить с продажи своего футболиста Самюэля Жиго. Она составляет пять миллионов евро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что москвичи желают включить в сделку по потенциальной продаже Жиго пункт о бонусах за определённые достижения игрока в новом клубе, а также получить процент от его будущей продажи, если таковая состоится. В услугах Жиго заинтересован итальянский «Торино».

В текущем сезоне российского первенства Жиго отыграл за «Спартак» шесть поединков. Его контракт с «красно-белыми» действует до лета следующего года. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.