«Рубин» может пополниться нападающим «Монпелье»

Казанский «Рубин» может пополниться игроком передней линии французского «Монпелье» Энди Делором. Об этом в своем официальном «Твиттере» заявил журналист Мохаммед Тубаш-Тер.

По свидетельствам журналиста, кроме «Рубина», в услугах Делора заинтересована «Ницца» Кристофа Гальтье. Именно эти два клуба поведут борьбу за футболиста.

Энди Делор в 2018 году выступал за «Монпелье» на правах аренды из «Тулузы», а в 2019 стал полноценным игроком первых. Всего за «Монпелье» футболист провел 71 поединок, в котором отметился 27 голами в воротах оппонентов.

В прошлом сезоне Энди Делор помог «Монпелье» приблизиться к еврокубковой зоне, заняв с командой восьмую строку в турнирной таблице чемпионата.