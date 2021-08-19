Маньяков выступил против полной отмены лимита на легионеров в РПЛ

Российский футбольный агент Александр Маньяков выступил против полной отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Я категорически против полной отмены лимита. Лимит обязательно должен быть, но в какой именно форме — вопрос дискуссионный», - сказал агент в интервью Sport24.

Также Маньяков подчеркнул, что не верит в способность российских клубов выгодно продавать приобретённых за рубежом молодых талантов, так как в Европе всерьёз не рассматривают российский футбольный рынок.

Ранее стало известно, что у клубов РПЛ есть время до 20 августа на оглашение своих позиций по лимиту на легионеров в элитном первенстве России.