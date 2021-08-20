Ведущий защитник «Спартака» уезжает в Италию, «Локо» покупает француза, «Ювентус» - итальянца и бразильца: трансферы и слухи недели

Главные новости трансферного рынка за прошедшую неделю

Впереди очень событийные выходные – стартует последний из пяти футбольных топ-чемпионатов Европы. «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против «Торино», планирующего увезти Самуэля Жиго. А «Фиорентина» Александра Кокорина против «Ромы» Жозе Моуринью, прикупившей Тэмми Абрахама в пару к Элдору Шомуродову. В остальных чемпионатах пройдут матчи уже очередного тура, а пока «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Самуэль Жиго собрался в Италию, Урунов вернулся в Уфу

Единственная зона «Спартака», исправно работающая при Витории – центр обороны. На старте сезона атакующие футболисты и центр поля нереально просели, команду тащат на своих плечах Жиго, Джикия, Рассказов. И вот эту ситуацию «Спартаку» хочет подпортить «Торино», планирующий выкрутить основной винтик из «красно-белой» обороны. Предпосылок к этому масса. Агент Жиго рассказал, что француз не собирается продлевать контракт, завершающийся следующим летом. Самуэль хочет вернуться в Европу, чтобы чаще видеть жену и сына.

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На горизонте тут же появился «Торино», готовый заплатить за Жиго 4 млн евро. Вполне нормальная сумма по сегодняшним реалиям и завершающемуся контракту. В Лигу чемпионов «Спартак» не попал, поэтому Самуэль согласен на переезд в стан середняка Серии А. Итальянские инсайдеры говорят о переходе Жиго в «Торино» очень смело, видя сделку вполне реальной. Есть и уже свершившийся трансфер на выход. Остон Урунов, о котором раньше было очень много разговоров, как-то тихо вернулся в «Уфу». «Родной» клуб арендовал узбекского полузащитника с правом выкупа. Как выразились в «Спартаке»: «При выполнении некоторых условий «Уфа» обязана будет выкупить Урунова».

Рангник везёт в «Локомотив» игрока олимпийской сборной Франции

Французские журналисты уверяют, что Ральф Рангник сумел заинтересовать Алексиса Бека Бека проектом «Локо». Ранее 20-летний полузащитник планировал продолжить карьеру в Лиге 1, где им предметно интересуется «Ницца», но теперь фаворитом в борьбе за Бека Бека называют «Локомотив». Сейчас Алексис выступает за скромный «Кан» и в любом случае собирается на повышение. Ещё в прошлом сезоне центральный полузащитник стал основным игроком, проведя 25 матчей в рамках Лиги 2, забил один гол. Летом он защищал цвета сборной Франции на Олимпиаде в Токио.

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«Краснодар» на связи с Турцией

Странные вещи творятся в «краснодарском» королевстве. Минимум трансферов на вход, так ещё один из них уже устроил трансфер на выход. Очень тёмная история приключилась на тренировке «Краснодара». Официальная версия, что Тонни Вильена повздорил с Владимиром Ильиным, да так, что отказался продолжать занятие и сразу же потребовал его продать. Более правдоподобной выглядит версия, что «Краснодар» отказался продавать голландца, хотя обещал отпустить после двух лет в России. В любом случае, теперь Вильена сам потребовал трансфер, но очереди из топ-клубов не видно. Самым реальным вариантом называют «Фенербахче», недавно отпустивший Озана Туфана в «Уотфорд».

Любопытно, что не только «Фенер» обратил свой взор на «Краснодар». Переговоры по аренде Магомеда-Шапи Сулейманова ведёт другой турецкий клуб – «Коньяспор». Правда, продвигается всё очень сложно. «Быки» хотят включить пункт обязательного выкупа, а турки противятся. Вот так, а полтора года назад отказывали дортмундской «Боруссии», желавшей купить Магомеда за 20 млн евро. Теперь «Коньяспор» боится выкупать Шапи.

Европейские чемпионаты

«Ювентус» знатно закупился

Результативная неделя для «Ювентуса» включила в себя два трансфера. Для начала оформили аренду Мануэля Локателли, о которой говорил буквально всё лето. Один из лучших полузащитников Италии достался «старой синьоре» за бесценок. Два сезона он проведёт в аренде, а потом может быть выкуплен за 25 миллиона евро. В дальнейшем бонусные выплаты могут добить трансфер до 37, но даже это не критично. Цена за чемпиона Европы, проведшего прекрасный сезон в скромном «Сассуоло».

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Ещё один трансфер на более дальнюю перспективу «Ювентус» провернул в Бразилии. У «Сантоса» был выкуплен новый Неймар – Кайо Жорже. 19-летний бразильский нападающий заключил контракт на пять лет. Пока ему вряд ли светит основа, будет набираться скиллов у Криштиану Роналду и Альваро Мораты, но в Аллегри лично утвердил трансфер, значит в дальнейшем на него рассчитывает. Хотя пока статистика у нового топ-таланта «Сантоса» не впечатляет – всего 17 голов за 80 матчей бразильского чемпионата оформил Кайо Жорже.