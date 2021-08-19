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Россия. Премьер-лига

Стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака»

19 Августа 2021 • 13:15 Комментировать
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Совсем недавно было объявлено о возвращении полузащитника Остона Урунова из московского «Спартака» в «Уфу». Стороны подписали арендное соглашение на один сезон с правом последующего выкупа.

Журналистам «Спорт-экспресса» стали известны условия возможного выкупа 20-летнего футболиста. Клуб из Башкирии может выкупить Остона за один миллион евро. При этом, «красно-белые» готовы разбить эту сумму на несколько траншей.

Во второй части прошлого сезона российской Премьер-лиги полузащитник уже выступал за уфимскую команду на правах аренды. Урунов принял участие в восьми поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Остон Урунов Трансферы футбола - лето 2021
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