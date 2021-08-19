Московский «Спартак» посредством своего твиттер-аккаунта отрапортовал о переходе полузащитника Остона Урунова в «Уфу». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.

«Красно-белые» отмечают, что при определенных условиях право выкупа футболиста станет обязательным.

Напомним, что Остон перешел в московский клуб летом прошлого года, подписав долгосрочное трудовое соглашение.

Во второй половине минувшего розыгрыша чемпионата России Урунов выступал за «Уфу» на правах аренды. Полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.