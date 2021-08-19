КДК оштрафовал Слуцкого, Виторию и Семака

Прошло заседание КДК РФС, на котором были вынесены штрафы тренерам клубов РПЛ по итогам поединков четвертого тура. Итак, Сандро Шварц, Леонид Слуцкий и Игорь Шалимов оштрафованы на десять тысяч рублей. Наказание в размере 20 тысяч рублей получили Руй Витория, Марко Николич и Сергей Семак.

Специалисты подверглись санкциям из-за того, что по ходу матчей покидали пределы технической зоны. Это запрещено регламентом турнира.

После четырех проведенных туров лидером Премьер-лиги является петербургский «Зенит», набравший десять баллов. На второй строчке находится казанский «Рубин», а тройку лидеров замыкает «Сочи».

РПЛ сообщила о переносе двух матчей пятого тура