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Россия. Премьер-лига

Сотрудник РФС сыграл свадьбу в футболке Месси фото

19 Августа 2021 • 10:45 Комментировать (4)
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Сотрудник российского футбольного союза Станислав Меркис сыграл свадьбу в Краснодаре. Молодожены решили внести изюминку в церемонию и надели на себя футболки с фамилией Лионеля Месси.

В интервью Sibnovosti.ru невеста рассказала, что познакомилась со своим избранником во время футбольного матча в Краснодаре. После этого пара посещала поединки с участием каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ».

Напомним, что Лео недавно покинул «сине-гранатовых» и перебрался в парижский клуб. 34-летний аргентинский нападающий подписал контракт на два года с возможностью пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Станислав Меркис
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Sergo
19 Августа 2021 в 11:48
Пха!!!... Я и так знал, что у нас в стране дураков больше, чем нормальных людей. От лишней парочки идиотов не убудет, не прибудет... И, да! Логичней невесте было бы все же у хвутболку Неймара облачиться, и возлюбили бы они друг друга первой брачной прям, как те друг друга, настаясчия...
Superzina
19 Августа 2021 в 11:14
Штат РФС 300 чел .
Бюджет - 5 млрд руб .
Футболки будут раскупаться .
Crocodile
19 Августа 2021 в 11:46
йа абищял что мы пабидим
ммы ппабидили!
Crocodile
19 Августа 2021 в 10:57
а почему не в пакетах?
или не в фудболке шпунтика?
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