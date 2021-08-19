Сотрудник российского футбольного союза Станислав Меркис сыграл свадьбу в Краснодаре. Молодожены решили внести изюминку в церемонию и надели на себя футболки с фамилией Лионеля Месси.

В интервью Sibnovosti.ru невеста рассказала, что познакомилась со своим избранником во время футбольного матча в Краснодаре. После этого пара посещала поединки с участием каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ».

Напомним, что Лео недавно покинул «сине-гранатовых» и перебрался в парижский клуб. 34-летний аргентинский нападающий подписал контракт на два года с возможностью пролонгации на один сезон.