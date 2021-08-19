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Россия. Премьер-лига

Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол

19 Августа 2021 • 09:33 Комментировать
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Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака», а ныне игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков поздравил свою супругу Ксению Коваленко с возвращением в футбол.

«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Коваленко долгое время не выступала из-за беременности.

Накануне ЦСКА, за который выступает Ксения, провел первый матч квалификационной стадии Лиги чемпионов против «Суонси» (Уэльс). «Армейский» коллектив отпраздновал крупную победу со счетом 4:1. Коваленко провела на поле 73 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Ксения Коваленко
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