Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака», а ныне игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков поздравил свою супругу Ксению Коваленко с возвращением в футбол.

«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Коваленко долгое время не выступала из-за беременности.

Накануне ЦСКА, за который выступает Ксения, провел первый матч квалификационной стадии Лиги чемпионов против «Суонси» (Уэльс). «Армейский» коллектив отпраздновал крупную победу со счетом 4:1. Коваленко провела на поле 73 минуты.