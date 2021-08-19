Баскетболистка Вадеева назвала главную проблему футбола в России

Баскетболистка Мария Вадеева, которая является капитаном сборной России, поделилась мнением о российском футболе. В беседе с корреспондентом Sport24 она озвучила главную проблему развития спорта в стране.

«У нас в футболе не дают шанса молодым. Перспективные дети не могут оплатить себе путевку в будущее. Это главная проблема», - заявила баскетболистка.

Ранее стало известно, что РФС может провести реформу российского футбола. В частности, может быть отменен лимит на иностранных игроков.

С сезона-2020/2021 лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.