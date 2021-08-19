Де Вильена может продолжить карьеру в турецком топ-клубе

Полузащитник Тонни де Вильена, у которого возник конфликт с руководством «Краснодара», может сменить клубную прописку до закрытия текущего трансферного окна. Об этом рапортуют журналисты издания Fotomac.

Голландский футболист имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. Об интересе к хавбеку заявил стамбульский «Фенербахче». «Канарейки» готовы вступить в переговоры с «быками» по трансферу де Вильены.

Конфликт голландца с «Краснодаром» связан с тем, что клуб не захотел продавать игрока этим летом, несмотря на имеющиеся предложения.

В текущем сезоне РПЛ Тонни сыграл три матча и забил два гола.