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Россия. Премьер-лига

Названа сумма возможного трансфера Жиго в «Торино»

19 Августа 2021 • 08:16 Комментировать
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Московский «Спартак» может расстаться с французским защитником Самуэлем Жиго в текущее трансферное окно. По сообщениям журналиста Джанлуиджи Лонгари в твиттер-аккаунте, «Торино» не сбавляет интерес к 27-летнему игроку.

Как стало известно источнику, итальянский клуб готов предложить вице-чемпиону России четыре миллиона евро за переход защитника.

Напомним, что Самуэль стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента». Жиго подписал долгосрочный контракт, который истекает летом следующего года.

В стартовавшем сезоне РПЛ француз провел четыре встречи и получил два предупреждения.

На днях агент рассказал, почему Жиго может покинуть «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Самуэль Жиго Трансферы футбола - лето 2021
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