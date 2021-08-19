Названа сумма возможного трансфера Жиго в «Торино»

Московский «Спартак» может расстаться с французским защитником Самуэлем Жиго в текущее трансферное окно. По сообщениям журналиста Джанлуиджи Лонгари в твиттер-аккаунте, «Торино» не сбавляет интерес к 27-летнему игроку.

Как стало известно источнику, итальянский клуб готов предложить вице-чемпиону России четыре миллиона евро за переход защитника.

Напомним, что Самуэль стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента». Жиго подписал долгосрочный контракт, который истекает летом следующего года.

В стартовавшем сезоне РПЛ француз провел четыре встречи и получил два предупреждения.

На днях агент рассказал, почему Жиго может покинуть «Спартак».