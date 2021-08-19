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Россия. Премьер-лига

«Спартак» предложил 12 млн евро за бразильского защитника, но получил отказ

19 Августа 2021 • 08:07 Комментировать
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Переговоры московского «Спартака» с бразильским «Гремио» по трансферу защитника Вандерсона не увенчались успехом, об этом рапортует Globo Esporte.

Источник сообщил, что «красно-белые» предложили за игрока порядка 12 миллионов евро, однако получили отказ. В «Гремио» рассчитывают на Вандерсона и пока не хотят расставаться с футболистом.

Стоит отметить, что помимо «Спартака» интерес к защитнику проявляют в Италии и Англии.

Действующее соглашение бразильца с «Гремио» рассчитано до 2025 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, его стоимость равняется двум миллионам евро.

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Спартак Москва Вандерсон Трансферы футбола - лето 2021
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