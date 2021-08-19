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Россия. Премьер-лига

«Ростов» отклонил предложения двух клубов по Норманну

19 Августа 2021 • 00:08 Комментировать
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«Ростов» отклонил два предложения из Англии по своему полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, на Норманна претендовали клубы элитного английского дивизиона: «Норвич» и «Ньюкасл».

Матиас Норманн защищает цвета «Ростова» с 2019 года после перехода в российский клуб из «Брайтона». Его контракт с ростовчанами будет действовать ещё на протяжении трёх сезонов. Ориентировочная стоимость игрока средней линии составляет тринадцать миллионов евро. На счету Норманна 7 появлений на поле в футболке национальной сборной Норвегии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ростов Норвич Матиас Норманн Трансферы футбола - лето 2021
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