«Ростов» отклонил предложения двух клубов по Норманну

«Ростов» отклонил два предложения из Англии по своему полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, на Норманна претендовали клубы элитного английского дивизиона: «Норвич» и «Ньюкасл».

Матиас Норманн защищает цвета «Ростова» с 2019 года после перехода в российский клуб из «Брайтона». Его контракт с ростовчанами будет действовать ещё на протяжении трёх сезонов. Ориентировочная стоимость игрока средней линии составляет тринадцать миллионов евро. На счету Норманна 7 появлений на поле в футболке национальной сборной Норвегии.