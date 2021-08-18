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Россия. Премьер-лига

«Фенербахче» готов сделать предложение по Вильене слухи

18 Августа 2021 • 23:23 Комментировать
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Турецкий «Фенербахче» готов направить «Краснодару» предложение по голландскому полузащитнику Тони Вильене. Об этом информирует Fotomac.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отклонил предложения всех клубов, претендовавших на полузащитника. Тем самым, «быки» нарушили данное игроку обещание, состоявшее в том, что через два года после присоединения к команде Тони Вильена будет иметь возможность покинуть её при наличии достойного предложения.

Тони Вильена стал игроком «Краснодара» в 2019 году. В текущем сезоне игрок середины поля уже успел отметиться двумя забитыми мячами в трёх проведённых матчах.

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Фенербахче Краснодар ТОни Вильена Трансферы футбола - лето 2021
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