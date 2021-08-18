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Россия. Премьер-лига

«Атлетико Паранаэнсе» объявил о переходе Роши официально

18 Августа 2021 • 20:27 Комментировать
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Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» посредством публикации видео в своем официальном аккаунте «Твиттера» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Педро Роши.

Клубы достигли соглашения о годичной аренде футболиста. Также бразильцы будут обязаны выкупить Педро Рошу в том случае, если он проведет хотя бы две трети поединков в сезоне. Футболист будет носить на спине номер «32».

В первом интервью в новом клубе Роша заявил, что «счастлив вернуться в родную страну».

Следующий матч «Атлетико Паранаэнсе» проведет в рамках Южноамериканского кубка против эквадорского «ЛДУ Кито» 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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