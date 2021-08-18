Невызов в сборную России не сделал Артёма Дзюбу менее жизнерадостным. Судя по «сториз» на страничке в «Инстаграме», в среду футболист «Зенита» находился в отличном настроении. Футболист даже решил поделиться со своими подписчиками тремя лучшими песнями.

На видео отчётливо видно, что Артём Дзюба не пристёгнут ремнём безопасности. При этом автомобиль точно движется, судя по виду в окнах и люке авто. Таким образом, можно говорить о нарушении футболистом правил дорожного движения.

Добавим, что в пяти прошедших матчах сезона 2021/2022 Артёму Дзюбе ни разу не удалось поразить ворота соперника.