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Россия. Премьер-лига

​Дзюба в хорошем настроении нарушал ПДД фото

18 Августа 2021 • 19:38 Комментировать (10)
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Невызов в сборную России не сделал Артёма Дзюбу менее жизнерадостным. Судя по «сториз» на страничке в «Инстаграме», в среду футболист «Зенита» находился в отличном настроении. Футболист даже решил поделиться со своими подписчиками тремя лучшими песнями.

На видео отчётливо видно, что Артём Дзюба не пристёгнут ремнём безопасности. При этом автомобиль точно движется, судя по виду в окнах и люке авто. Таким образом, можно говорить о нарушении футболистом правил дорожного движения.

Добавим, что в пяти прошедших матчах сезона 2021/2022 Артёму Дзюбе ни разу не удалось поразить ворота соперника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
SpaM
18 Августа 2021 в 20:14
Раз зюбка в 4 матчах забил 0 голов - давайте превратим ЕФ в его инстаграмм. Какие песенки он слушает. Как на машинке ездит.
А то фанаты уже засмотрели то самое видео до дыр. Нужно больше своего любимчика)))
Tkachev74@list.ru
18 Августа 2021 в 19:58
Там очень отчетливо заметен ремень, он накинут не совсем верно, это тоже заметно) вероятно КБ сообществу не дает покоя количество титулов Артема, т.к. не дано им (КБ) приблизится в ближайшие лет 30-40 :) И вообще стукачество это, публичное! Стыдно, господа!)
Алексей Антоненко
18 Августа 2021 в 20:01

где заметно? черная полоса на футболке - это не ремень)
Tkachev74@list.ru
18 Августа 2021 в 20:19
Да ремень, 100 %, просто так его накидывать удобнее, сего то ростом)
Алексей Антоненко
18 Августа 2021 в 20:24

либо это троллинг с вашей стороны, либо пересмотрите видео у него в инстаграме :) там видно, что это не ремень
Tkachev74@list.ru
18 Августа 2021 в 20:22
Но даже если я и ошибаюсь, мне мерзко когда подобное стукачество, индивидумы, называющие себя людьми совершают, не важно даже в отношении кого!!!
Алексей Антоненко
18 Августа 2021 в 20:33
Дзюба сам выложил этот ролик на своей странице, так что...
Tkachev74@list.ru
18 Августа 2021 в 20:39
Он много что выкладывает, в этом его беда, но увы, не что не учит :)
Tkachev74@list.ru
18 Августа 2021 в 20:41
А вообще, Поздравляю, от души, с победой Шахтера!!! Красавчики!!! Но дома будет не просто, Монако очпень даже "гостевой" клуб
только не мясо
18 Августа 2021 в 19:47
Как же вы задрали уже с этим Дзюбой...(
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