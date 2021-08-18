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Россия. Премьер-лига

​Журналист Франков: «Ведущие клубы Украины сильнее российских»

18 Августа 2021 • 18:22 Комментировать (5)
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Авторитетный журналист из Украины Артём Франков в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил о том, что он не строит иллюзий относительно высокого уровня футбольных клубов в своей стране. При этом Франков дал понять, что «Шахтёр» и «Динамо», по его мнению, превосходят ведущие клубы Премьер-лиги России.

«Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице [коэффициентов УЕФА]», - поделился своими мыслями Франков.

Напомним, что «Шахтёр» во вторник обыграл на выезде «Монако» с результатом 1:0. «Горняки» стремятся к тому, чтобы стать вторым представителем Украины на групповой стадии Лиги чемпионов. Прямой билет туда получилось киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало титул чемпиона.

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Superzina
18 Августа 2021 в 20:06
"ведущие украинские клубы сильнее, чем российские" ?
действительно ?
Да , Шахтер уровня Зенита ,
а Динамо уровня следующей нашей тройки .
Но уже третья команда Украины в нашей лиге - это уровень переходных игр .
Куляба
18 Августа 2021 в 20:10
Шахта не на уровне, а сильней Зенита и всех в РПЛ
Да и Динамо при Луческу тоже посильнее Зенита стало уже
Локо сильнее всех в Украине, кроме ДК и Шахты
ЦСКА и Спартак на уровне Зари, Колоса примерно
я бы так сравнил, судя по увиденному в этих двух сезонах
Shatun
18 Августа 2021 в 19:45
Я что то сомневаюсь что "Шахтер" украинская команда , она как бы бразильская.
Куляба
18 Августа 2021 в 20:14
а Зенит тогда какая? русско-ирано-хорвато-украинско-бразильско-аргентинская? ))
а Спартак? русско-нигерийско-французско-бразильско-голландско-шведско-аргентинская? )
779
18 Августа 2021 в 18:44
Это да. И это удивительно, если учитывать общий уровень чемпионата Украины.
Как можно с завидной постоянностью драть крепкие клубы Европы имея десяток матчей в собственном чемпионате, в которых надо хотя бы вспотеть для результата?
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