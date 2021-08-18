​Журналист Франков: «Ведущие клубы Украины сильнее российских»

Авторитетный журналист из Украины Артём Франков в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил о том, что он не строит иллюзий относительно высокого уровня футбольных клубов в своей стране. При этом Франков дал понять, что «Шахтёр» и «Динамо», по его мнению, превосходят ведущие клубы Премьер-лиги России.
«Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице [коэффициентов УЕФА]», - поделился своими мыслями Франков.
Напомним, что «Шахтёр» во вторник обыграл на выезде «Монако» с результатом 1:0. «Горняки» стремятся к тому, чтобы стать вторым представителем Украины на групповой стадии Лиги чемпионов. Прямой билет туда получилось киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало титул чемпиона.
действительно ?
Да , Шахтер уровня Зенита ,
а Динамо уровня следующей нашей тройки .
Но уже третья команда Украины в нашей лиге - это уровень переходных игр .
Да и Динамо при Луческу тоже посильнее Зенита стало уже
Локо сильнее всех в Украине, кроме ДК и Шахты
ЦСКА и Спартак на уровне Зари, Колоса примерно
я бы так сравнил, судя по увиденному в этих двух сезонах
а Спартак? русско-нигерийско-французско-бразильско-голландско-шведско-аргентинская? )
Как можно с завидной постоянностью драть крепкие клубы Европы имея десяток матчей в собственном чемпионате, в которых надо хотя бы вспотеть для результата?