​Журналист Франков: «Ведущие клубы Украины сильнее российских»

Авторитетный журналист из Украины Артём Франков в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил о том, что он не строит иллюзий относительно высокого уровня футбольных клубов в своей стране. При этом Франков дал понять, что «Шахтёр» и «Динамо», по его мнению, превосходят ведущие клубы Премьер-лиги России.

«Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице [коэффициентов УЕФА]», - поделился своими мыслями Франков.

Напомним, что «Шахтёр» во вторник обыграл на выезде «Монако» с результатом 1:0. «Горняки» стремятся к тому, чтобы стать вторым представителем Украины на групповой стадии Лиги чемпионов. Прямой билет туда получилось киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало титул чемпиона.