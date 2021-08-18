Выступающий за «Крылья Советов» Никита Чернов посредством своей странички в «Инстаграме» рассказал о случившейся с ним истории. Некий фанат написал Чернову сообщение с просьбой подарить ему футболку. В сообщении болельщик указал, что ждёт футболку уже два года. Получив заветную футболку после игры «крылышек» с «Рубином», фанат выставил её на продажу. Чернову удалось выяснить, что болельщик просит за футболку 5700 рублей.

«Очень обидно видеть такие вещи!» - поделился своими эмоциями Чернов.

«За 5700. Хоть бы цену побольше сделал!» - перевёл ситуацию в позитивную сторону футболист самарской команды.