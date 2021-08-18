В «Уфу» вложат 1 миллиард рублей

«Уфа» в обозримом будущем может обзавестись новым спонсором. Ожидается, что в качестве спонсора выступит нефтяная компания. При этом «Рейтингу Букмекеров» стало известно, что спонсировать уфимский клуб будет не «Башнефть», хотя такая информация проскакивала в СМИ ранее.

По данным этого же источника, новый спонсор вложит в «Уфу» 1 миллиард рублей, что поспособствует росту бюджета клуба до 1,4-1,5 миллиона рублей.

В четырёх стартовых турах нового чемпионата «Уфа» раздобыла четыре зачётных балла. На текущую минуту команда располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «горожане» проведут в субботу, 21 августа. В этот день они будут принимать «Зенит».