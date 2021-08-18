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Россия. Премьер-лига

​Урунов прошёл обследование и приблизился к возвращению в «Уфу»

18 Августа 2021 • 15:18 Комментировать
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Хавбек Остон Урунов, на которого не рассчитывают в «Спартаке», стал ещё ближе к возвращению в «Уфу». По данным sport24, 20-летний футболист уже прошёл медицинское обследование перед трансфером.

На прошлой неделе генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывал журналистам, что сделка по переходу Остона Урунова в «Уфу» будет закрыта в ближайшее время. По словам Мележикова, речь идёт об аренде.

Напомним, что вторую часть сезона 2020/2021 Урунов уже проводил в аренде в «Уфе». Позже клубы обсуждали возможность выкупа игрока, но не договорились. Об этом рассказывал Шамиль Газизов.

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