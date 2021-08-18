​Три клуба из Европы претендуют на Хендрикса из «Спартака»

У Йоррита Хендрикса есть сразу три варианта продолжения карьеры за рубежом. Как сообщает на своих страницах sport24, три клуба из Европы проявляют интерес к голландскому хавбеку «Спартака». При этом имена клубов не раскрываются.

Отмечается, что Хендрикс не хочет оставлять «Спартак». По этой причине московский клуб не может приобрести иностранных футболистов, ведь «красно-белые» не будут вписываться в современный лимит на легионеров.

Напомним, что Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно-2021. Он успел провести за «красно-белых» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.