«Зенит» предложил 8 млн евро за защитника «Галатасарая», напавшего на одноклубника

Защитник стамбульского «Галатасарая» Маркао находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Журналист Халук Юрекли посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил, что чемпион России сделал предложение по трансферу бразильского футболиста. «Сине-бело-голубые» готовы приобрести Маркао за восемь миллионов евро.

Примечательно, что ранее «Зенит» уже вел переговоры по этому игроку. Тогда питерцы предлагали 11 миллионов, на что турецкая сторона ответила отказом.

На днях Маркао попал в крупный скандал. Во время матча Суперлиги против «Гиресунспора» защитник ударил своего одноклубника по лицу, за что был удален с поля. Этот инцидент может вынудить руководство «Галатасарая» расстаться с бразильцем, чтобы не портить атмосферу в коллективе.