Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 189 Комментарии
Россия. Премьер-лига

«Зенит» предложил 8 млн евро за защитника «Галатасарая», напавшего на одноклубника

18 Августа 2021 • 13:58 Комментировать
Гиресунспор
0:2
Галатасарай
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник стамбульского «Галатасарая» Маркао находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Журналист Халук Юрекли посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил, что чемпион России сделал предложение по трансферу бразильского футболиста. «Сине-бело-голубые» готовы приобрести Маркао за восемь миллионов евро.

Примечательно, что ранее «Зенит» уже вел переговоры по этому игроку. Тогда питерцы предлагали 11 миллионов, на что турецкая сторона ответила отказом.

На днях Маркао попал в крупный скандал. Во время матча Суперлиги против «Гиресунспора» защитник ударил своего одноклубника по лицу, за что был удален с поля. Этот инцидент может вынудить руководство «Галатасарая» расстаться с бразильцем, чтобы не портить атмосферу в коллективе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Маркао Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
14:41 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет матч «Зенита» вместо матча ЦСКА
14:20 · Россия. Премьер-лига
Семак анонсировал дебют Клаудиньо за «Зенит»
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Три клуба из Европы претендуют на Хендрикса из «Спартака»
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 8 млн евро за защитника «Галатасарая», напавшего на одноклубника
13:06 · Россия. Премьер-лига
«Театр абсурда»: украинский журналист прокомментировал ситуацию в «Спартаке»
12:43 · Россия. Премьер-лига
РПЛ сообщила о переносе двух матчей пятого тура
12:11 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал три лучших песни из своего хит-парада 5
11:09 · Россия. ФНЛ
Тарасов показал последствия тренировок в клубе ФНЛ
10:39 · Россия. Премьер-лига
Названа причина конфликта де Вильены с «Краснодаром»
17 Августа
23:59 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отказался отпускать Вилену, тем самым нарушив договорённость с футболистом
23:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев может продолжить карьеру в «Урале» слухи
23:10 · Россия. Премьер-лига
«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить Рошу при одном условии
22:02 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Аталанты»: «Нам тоже предлагали Влашича»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Влашич не интересен «Наполи»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Азмун интересен «Аталанте»
Все новости
Рекомендуем
 