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Россия. Премьер-лига

«Театр абсурда»: украинский журналист прокомментировал ситуацию в «Спартаке»

18 Августа 2021 • 13:06 Комментировать
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Украинский журналист Артём Франков поделился своим мнением о происходящем в московском «Спартаке».

Недавно столичный клуб со скандалом покинул спортивный директор Дмитрий Попов. После ухода функционер создал телеграм-канал, где устроил «войну» с Заремой Салиховой, женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. В итоге Салихова удалила свой «Телеграм» после обращения поклонников клуба.

«Происходящее в «Спартаке» - театр абсурда. Это же бренд, которому люди посвящают всю жизнь. Стыдно за всех людей, которые относятся к «Спартаку», - передает слова Франкова «Спорт-экспресс».

«Спартак» в четырех турах РПЛ набрал шесть очков и занимает лишь десятое место в турнирной таблице. В рамках пятого тура подопечные Руя Витории на выезде сыграют против тульского «Арсенала». Поединок пройдет 21 августа, начало - 16:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Франков
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